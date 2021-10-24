ليفربول يسحق يونايتد برباعية في الشوط الأول

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

سحق فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح فريق مانشستر يونايتد برباعية نظيفة سجل منها صلاح هدفين وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز مساء اليوم .

وسجل صلاح الهدف الشخصي الاول والثالث لفريقه في الدقيقة 38، ليعود في الدقيقة 45 ويضيف الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه .

وبات محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل ضد مانشستر يونايتد في ثلاث مباريات متتالية على ملعب اولد ترافورد.

وحطم صلاح الرقم القياسي لهدافي إفريقيا في تاريخ الدوري الإنجليزي بتسجيل الهدف رقم 106 متجاوزاً الرقم السابق الذي حققه دروغبا برصيد 104 أهداف.

وهذه هي المرة الأولى عبر التاريخ التي يخسر فيها مانشستر يونايتد 4-0 في الشوط الأول في مباراة بالدوري الإنجليزي

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، رفع صلاح رصيده من المساهمة في الأهداف مع ليفربول في البريميرليج، منذ وصوله للريدز في صيف 2017، إلى 142 هدفًا.

ويعتبر النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، أقرب منافسي صلاح في البريميرليج خلال هذه الفترة، بمساهمته في 112 هدفًا.

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، برصيد 9 أهداف، متقدما على جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق هدفين.

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