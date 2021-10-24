«الملكي» و«البارسا» كلاسيكو تاريخي الليلة

المصدر: (مدريد - أ ف ب )

يشهد ملعب «كامب نو»، الليلة، اللقاء المرتقب بين نجوم برشلونة وريال مدريد «في كلاسيكو تاريخي، يجمع بين الحاضر والمستقبل، ضمن المرحلة العاشرة من «الليغا»، ويقام عقب انتهاء عهد الأرجنتيني ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. سيكون الأمر متروكاً للشباب لخطف الأضواء أمثال فاتي، الذي مدد هذا الأسبوع عقده مع برشلونة حتى عام 2027 وفينيسيوس جونيور، الذي سجل ثنائية رائعة في دوري أبطال أوروبا، ويدخل «الملكي»، 17 نقطة، المباراة بعد فوز عريض بخماسية نظيفة على شاختار دانييتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، أما «البارسا»، 15 نقطة، فحقق فوزه الأول قارياً بعد هزيمتين افتتاحيتين، بتفوقه الصعب على ضيفه دينامو كييف الأوكراني، بهدف بيكيه.

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