العثور على العداء الإكوادوري كينونيس مقتولاً بالرصاص

المصدر: أ ف ب

كشفت وزارة الرياضة الإكوادورية أن العداء أليكس كينونيس (32 عاماً) قتل بالرصاص في ميناء غواياكيل في جنوب غرب البلاد.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر "ببالغ الأسى نؤكد اغتيال رياضينا أليكس كينونيس".

وقال مصدر بالشرطة إن العداء المتخصص في سباق 200 متر، وهو سباق فاز فيه بميدالية برونزية في بطولة العالم في الدوحة عام 2019، عثر عليه ميتاً في منتصف الليل تقريباً (بالتوقيت المحلي) الجمعة، مضيفاً أن كينونيس أصيب أثناء إطلاق النار عليه حيث كان مع شخص آخر مات هو الآخر.

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على تويتر "فقدنا رياضياً عظيماً، شخصاً جعلنا نحلم"، واصفة إياه بـ"أفضل عداء في تاريخ بلادنا".

كما أشاد الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو بكينونيس على تويتر: "أصدق تعازينا لأحبائه. أتمنى أن يرقد بسلام. أولئك الذين يقتلون الإكوادوريين لن يفلتوا من العقاب. سنرد بقوة".

وخاض كينونيس نهائي سباق 200 م خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 في لندن، وغاب عن النسخة الأخيرة في طوكيو هذا الصيف.

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