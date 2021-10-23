بث الديربي الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس على اليوتيوب مجاناً

المصدر: وكالات

كشفت رابطة الدوري الإيطالي، السبت، عن المباريات التي سيتم بثها مجانا على موقع "يوتيوب"، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، أبرزها مواجهة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

وأوضحت الرابطة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أنه سيتم عرض 5 مباريات من كل جولة مجانا، لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة أنه لم تحصل أي قناة على حقوق بث الدوري الإيطالي في هذه المنطقة.

وسيتم إذاعة المباريات التالية بشكل مجاني هذا الأسبوع: (بولونيا - ميلان) - (إنتر ميلان - يوفنتوس) - (فيرونا - لاتسيو) - (كالياري - سامبدوريا) - (ساليرنيتانا - إمبولي).

يذكر أن نابولي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، برصيد 24 نقطة، ويأتي خلفه ميلان في المركز الثاني، بـ22 نقطة.

ويحمل إنتر ميلان لقب الكالتشيو، الذي فاز به الموسم الماضي بعد غياب دام 11 عاما.

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