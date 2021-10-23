تعرض لاعب بالدوري الإنجليزي للسرقة والاعتداء من بلطجية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعرض لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وصديقته، للهجوم من قبل أربعة بلطجية يرتدون أقنعة ويحملون مناجل، حيث قاموا بالإمساك بهما حينما كانا يشاهدان التلفزيون، قبل تقييدهما ونهب القصر الذي يعيشان فيه، وتبلغ قيمته 1.5 مليون جنيه إسترليني.

ولم تكشف الشرطة البريطانية عن هوية اللاعب الذي تمت سرقته وصديقته، فيما نشرت صحيفة «ذا صن»، أن اللصوص الأربعة، قاموا بجر لاعب كرة القدم حول قصره المنعزل، بعدما اقتحموا المكان من خلال باب زجاجي في فترة التوقف الدولي، وتم الاستيلاء على ساعات وجواهر وأدوات كهربائية.

وقال مصدر للصحيفة الإنجليزية: «إنه أسوأ كابوس للجميع، وكان اللاعب شجاعاً جداً، وبذل قصارى جهده، ولكنه كان أضعف عدداً أمام اللصوص العدوانيين جداً، واللاعب يعيش حياة غير باهظة وطبيعية خارج الملعب، ولا يتباهى بثروته، ولذلك صدم من استهدافه».

وهذه هي أحدث عملية سرقة تم الإبلاغ عنها لممتلكات لاعبي كرة القدم، إذ أصبحت المداهمات أثناء لعب المباريات، أمراً متكرراً بشكل مقلق في الآونة الأخيرة، مثلما تعرض حارس مرمى شيفيلد يونايتد، روبن أولسن وعائلته، لهجوم مروّع من قبل المهاجمين الذين يستخدمون المناجل في مارس من هذا العام في ألترينشام، حينما كان السويدي يلعب مع إيفرتون، ما دفع العديد من الأندية لاحقاً، للتفكير في توفير حراس شخصيين للاعبيها، وسط مخاوف من استهدافهم من قبل عصابات منظمة.

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