إطلاق شعار «أمم آسيا 2023» في الصين

المصدر: شنغهاي - د ب أ

احتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا 2023 في الصين، أمس، بإطلاق شعار البطولة بالتزامن مع حفل افتتاح أول ملعب لاستضافة مباريات المسابقة وهو ملعب «شنغهاي بودونغ»، ويتسع ملعب شنغهاي بودونغ لـ37 ألف مشجع، ويتميز بتصميم فريد ومبتك لمقاعد الجلوس، مما يوفر تجربة متميزة للجماهير وأطلق الشعار الجديد دو زهاوكي، نائب وزير الدولة للإدارة العامة للرياضة في الصين والرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية للبطولة، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما تم الكشف عن شعارات المدن المضيفة للحدث الذي يقام من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، عبر رسالة خاصة بالفيديو: «الصين ستقيم أكبر بطولة على الإطلاق في 2023،أوهنئ اللجنة المنظمة المحلية واللجان المنظمة في المدن العشر المضيفة على التزامهم وجهودهم، وأتمنى أفضل نجاح في تنظيم حدث عالمي حقيقي».

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