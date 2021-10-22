الزمالك إلى دور مجموعات أبطال إفريقيا بفوز عريض

المصدر: أ ف ب

تأهل الزمالك المصري الى دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعدما جدد فوزه على ضيفه توسكر الكيني وهذه المرة برباعية نظيفة الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32.

وكان الزمالك فاز ذهاباً أيضاً في نيروبي بنتيجة 1-صفر، ثم جدد الجمعة تفوقه على منافسه الكيني بفضل ثنائية يوسف ابراهيم "اوباما" (11 و74) وهدفي التونسي سيف الدين الجزيري (19) والمغربي اشرف بن شرقي (72).

وجاء الشوط الأول متوسطاً من الناحية الفنية مع سيطرة من جانب لاعبي الزمالك الأخطر جماعياً وفردياً، وقد استثمروا هذه الأفضلية باكراً في الدقيقة 11 من خطأ للحارس في ابعاد الكرة من امام مرماه، فوصلت الى أوباما الذي أرسلها رأسية في منتصف المرمى الخالي من حارسه.

واستمر التفوق للزمالك رغم محاولات الضيوف في العودة بالنتيجة، لكن اندفاعهم الهجومي فتح المجال أمام صاحب الأرض للانطلاق بهجمة مرتدة انتهت بتمريرة من اشرف بن شرقي خلف الدفاع الى احمد سيد "زيزو" الذي عكس الكرة عرضية لتصل الى الجزيري، فحولها برأسه على يمين الحارس (19).

وهدأ ايقاع المباراة بعدما اطمئن لاعبو الزمالك على النتيجة، ما فتح المجال أمام الضيوف لفرض أفضليتهم الميدانية لكن من دون فعالية هجومية او خطورة على مرمى محمود ابو جبل.

واعتمد لاعبو الزمالك على الهجمات المرتدة، ومن احداها اهدر بن شرقي فرصة سهلة في الدقيقة 57 بعد كرة عرضية من الجزيري سددها في جسد الحارس والمرمى خالي تماماً.

وتحسن اداء لاعبي الزمالك بفعل تغييرات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ما ساهم في تأمين النتيجة بهدف ثالث بعد عرضية من القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لبن شرقي الخالي من الرقابة، فسدد الكرة على يمين الحارس (72)، قبل أن يضيف اوباما الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 74، مستغلاً عرضية من زيزو ليسدد الكرة على يمين الحارس.



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