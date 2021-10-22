ضربة موجعة لدورتموند..الإصابة تبعد هالاند عن الملاعب

المصدر: أ ف ب

سيغيب الدولي النروجي إرلينغ هالاند "لبضعة أسابيع" عن المنافسات وفق ما أعلنه مدرب بوروسيا دورتموند الجمعة، ما يشكل انتكاسة كبيرة للفريق الألماني الذي يعوّل كثيرًا على نجمه الشاب.

قال ماركو روزه خلال مؤتمر صحافي على هامش مباراة فريقه ضد مضيفه أرمينيا بيليفيلد في الدوري السبت أن هالاند "سيغيب لبضعة أسابيع بسبب إصابة في مفصل الورك"، مضيفًا أن عودته "ستستغرق القليل من الوقت".

خاض ابن الـ21 عامًا المباراة كاملة التي تلقى فيها دورتموند خسارة قاسية برباعية نظفيه ضد أياكس الهولندي في أمستردام الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكتب هالاند عبر حسابه على تويتر "إنه الوقت للتركيز على عملية التعافي. سأعود أقوى".

وتعتبر هذه الاصابة ضربة كبيرة لدورتموند الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب البوندسليغا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونيخ، في حين يتشارك النروجي صدارة ترتيب الهدافين مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق البافاري مع تسعة أهداف.

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