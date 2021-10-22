كلاسيكو مرسيليا وسان جرمان بنكهة أرجنتينية

المصدر: أ ف ب

تتجه الأنظار مساء الأحد إلى ملعب "فيلودروم" مسرح الكلاسيكو المثير بنكهته الأرجنتينية بين مرسيليا ومدربه خورخي سامباولي وغريمه التقليدي باريس سان جرمان بقيادة نجمه الجديد ليونيل ميسي ومدربه ماوريسيو بوكيتينو، في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

بعدما تألق وتذوق طعم كلاسيكو الليغا مرات عدة مع فريقه السابق برشلونة ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، يخوض ميسي طعم الندية التقليدية وكلاسيكو فرنسا ضد مرسيليا الذي سيقام بعد ساعات قليلة من كلاسيكو الليغا بملعب كامب نو.

ويمني ميسي النفس بأن يكون الكلاسيكو أمام الفريق الجنوبي مناسبة لافتتاح غلته التهديفية في الدوري على غرار ما فعله حتى الآن في مسابقة دوري أبطال أوروبا، آخرها ثنائيته في مرمى لايبزيغ الألماني الثلاثاء عندما قلب الطاولة على الاخير وقاد النادي الباريسي الى الفوز 3-2.

وتعود الندية بين الفريقين إلى أوائل التسعينيات، عندما كان مرسيليا القوة المهيمنة في كرة القدم الفرنسية، ولفترة قصيرة في أوروبا حيث هو الفريق الوحيد المتوج بلقب المسابقة القارية العريقة عام 1993 على حساب ميلان الايطالي.

وفي هذه الأيام، يتفوق باريس سان جرمان المملوك قطريًا، حيث توج بسبعة ألقاب من أصل التسعة الأخيرة، رافعًا غلته إلى تسعة ألقاب في الدوري وهو العدد ذاته الذي توج به مرسيليا. كما أن سان جرمان تغلب على الفريق الجنوبي سبع مرات في المباريات الثماني الأخيرة بينهما في الدوري.

ويسعى مرسيليا الى تحقيق فوزه الاول على باريس سان جرمان بملعب "فيلودروم" منذ نوفمبر 2011، علمًا بأنه تغلب على النادي الباريسي في عقر داره "بارك دي برانس" مطلع الموسم الماضي (1-صفر)، وهو الفوز الوحيد له على غريمه في العقد الأخير وفي المباريات الـ23 الأخيرة في مختلف المسابقات.

ويدخل مرسيليا مباراة الاحد بعد تعادله الثالث تواليًا في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" وكان امام لاتسيو الإيطالي، ويمني النفس بالاطاحة بالفريق الذي حقق الفوز في تسع مباريات من أصل 10 حتى الآن.

ويعوّل الفريق الجنوبي على نجمه ديميتري باييت الذي سجل 10 أهداف مع 10 تمريرات في الدوري في عام 2021.

وبحسب موقع "أوبتا" للاحصائيات، فإن لاعبَين فقط حققا "دابل دابل" هذا العام هما مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة (24 هدفًا و11 تمريرة حاسمة) ومهاجم ليون الفرنسي السابق وبرشلونة الإسباني حاليًا الدولي الهولندي ممفيس ديباي (16 هدفا و11 تمريرة حاسمة).

في المقابل، يعقد باريس سان جرمان آمالا على ميسي ومهاجمه الدولي كيليان مبابي فضلا عن ترسانة زاخرة بالنجوم أبرزها الارجنتيني أنخل دي ماريا والايطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني لياندرو باريديس والسنغالي إدريسا غانا غي والهولندي جورجينيو فينالدوم.

ويحوم الشك حول مشاركة النجم البرازيلي نيمار لعدم تعافيه من الاصابة في عضلات المحالب التي حرمته من خوض المباراتين الاخيرتين للفريق، والمهاجم الارجنتيني ماورو إيكاردي لأسباب عائلية حرمته من خوض المباراة ضد لايبزيغ الثلاثاء.

وقال لاعب وسط باريس سان جرمان الإسباني أندر هيريرا "ستكون مناسبة خاصة ومباراة صعبة"، مضيفًا "إنهم في حالة جيدة، وسيكون هناك أكثر من مجرد النقاط الثلاث المعتادة على المحك".

صراع الوصافة

ويملك أنجيه فرصة انتزاع المركز الثاني من لنس عندما يحل ضيفًا على سانت اتيان الجريح في المركز الاخير من دون أي فوز، الجمعة في افتتاح المرحلة.

وحصد أنجيه 16 نقطة حتى الآن يحتل بها المركز الخامس بفارق نقطتين خلف لنس الذي يلعب مع متز الثامن عشر الأحد، فيما كسب سانت إتيان أربع نقاط فقط مقابل ست هزائم وهو الفريق الوحيد إلى جانب بريست التاسع عشر قبل الاخير لم يتذوق طعم الفوز حتى الآن.

وتنتظر بريست مهمة صعبة في ضيافة ليل حامل اللقب الذي يعاني الأمرين هذا الموسم بتلقيه أربع هزائم، آخرها أمام كليرمون الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء صفر-1 في المرحلة العاشرة، مقابل أربعة انتصارات وتعادلين.

ويعاني ليل أيضا في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يملك نقطتين من تعادلين في ثلاث مباريات آخرها أمام ضيفه إشبيلية صفر-صفر الاربعاء.

ويدرك ليل جيدًا صعوبة مهمته امام بريست الذي انتزع منه أربع نقاط من أصل ست الموسم الماضي (فوز وتعادل).

ويسعى لنس الى استعادة التوازن عقب خسارته امام مونبلييه في المرحلة الماضية عندما يستضيف متز، وذلك للابتعاد في المركز الثاني بالنظر إلى صعوبة مهمة مطارديه المباشرين مرسيليا ونيس الذي يستضيف ليون السادس الأحد.

وتبرز أيضًا مباراة موناكو العاشر مع مونبلييه الثالث عشر الأحد.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت نانت مع كليرمون-فيران، والأحد لوريان مع بوردو، ورينس مع تروا، ورين مع ستراسبورغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز