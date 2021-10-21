رئيس بايرن ميونيخ: كأس العالم كل سنتين "لا معنى لها"

المصدر: أ ف ب

أكد رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني هربرت هينر الخميس أنه يعارض بشدة فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين بموجب اقتراح تقدم به الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاء كلام رئيس العملاق البافاري لمجلة "كيكر" الالمانية بقوله "اللاعبون، المدربون وجميع المسؤولين في الاندية يشكون من زحمة المباريات والآن يريدون زيادة زخم هذه المباريات؟ أعتقد أن لا معنى لذلك على الإطلاق"، وأردف "يتعين علينا النظر الى صحة اللاعبين".

وأضاف "أثبتت الروزنامة الحالية جدواها منذ عقود عدة. صحيح أن هذه الفكرة تجلب مداخيل إضافية والمال يلعب دورًا هامًا في الرياضة الاحترافية، لكن لا يجب على الاطلاق التضحية بكرة القدم على حساب المصالح المادية".

وكان رئيس فيفا جاني إنفانتينو دعا الى إيجاد توافق على إقامة كأس العالم كل سنتين وإلى قمة ستعقد في ديسمبر لدراسة هذه المسألة.

ومن المقرّر نشر تقرير من فيفا حول فكرة إقامة النهائيات كل سنتين في نوفمبر قبل القمة العالمية بحلول نهاية العام.

وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرّة كل سنتين في أوائل مارس الماضي من قبل المدرّب السابق الفرنسي ارسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمي في فيفا، لكنها واجهت معارضة كبيرة.

وأطلق فيفا "دراسة جدوى" اقترحها الاتحاد السعودي للعبة، المقرّب من إنفانتينو، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 في فيفا الذي عقد بتاريخ 21 مايو 2021.

لكن اقتراحات فيفا لاقت اعتراضات خصوصاً من رئيس الاتحاد الأوروبي (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، معتبراً ان هذه الخطة "ستضعف" كأس العالم، فيما رأى اتحاد أميركا الجنوبية ان تقصير الفترة الفاصلة "ليس مبرراً من الناحية الرياضية".

ومن أبرز حجج إقامتها مرة كل سنتين، انها قد تجلب إيرادات إضافية توزّع على اتحادات في إفريقيا، آسيا وأميركا الجنوبية المعتمدة بشكل كبير على تمويل فيفا مقارنة مع الاتحادات الأوروبية الغنية.

وتفادى فينغر مخاطر إرهاق اللاعبين الدوليين، لأنهم بحسب رأيه سيخوضون عدداً أقل من الرحلات الطويلة وسيستفيدون من "25 يوماً على الأقل" من الراحة بعد منافساتهم الصيفية مع منتخبات بلادهم.

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