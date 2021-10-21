أرتيتا لا يستبعد إمكانية بقاء لاكازيت مع أرسنال

اعتبر الاسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الانكليزي الخميس أن "جميع الاحتمالات مفتوحة" ومن ضمنها إمكانية تمديد عقد المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ولم يشارك لاكازيت (30 عاما)، الذي يستطيع بدء عملية التفاوض مع أي نادٍ يشاء اعتبارًا من الاول من يناير المقبل، سوى في 72 دقيقة في 3 مباريات في الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم لكنه سجل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع هدف التعادل 2-2 في مرمى كريستال بالاس الاسبوع الماضي. كما شارك في

مباراتين في كأس رابطة الاندية الانكليزية وسجل هدفين ومرر كرة حاسمة.

ولدى سؤال أرتيتا عن إمكانية تجديد عقد اللاعب المنتقل الى النادي اللندني عام 2017، أجاب عشية لقاء فريقه مع أستون فيلا "ليس لدي اي شكوك حول الحافز الذي يملكه لاكازيت، فهو يظهره في كل اسبوع تواجدت فيه مع الفريق. وبالتالي فهو لاعب هام جدا بالنسبة إلينا".

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