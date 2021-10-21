محمد صلاح: مجسم «توسو» أفضل وسيلة للتكريم

المصدر: دبي – مجد عبدالله

عبّر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن سعادته وإعجابه الكبيرين بعد الكشف عن تمثاله المصنوع من الشمع في متحف مدام توسو بلندن، أحد أشهر متاحف الشمع بالعالم، ليكون بذلك أول لاعب عربي يصنع له تمثال من الشمع في المتحف، وينضم إلى أساطير ومشاهير كرة القدم في العالم على غرار كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام.

وحرص متحف «مدام توسو»، بمدينة لندن، على تجهيز تمثال شبيه إلى حد كبير للنجم محمد صلاح وتم الإعلان عنه والتقط النجم المصري معه بعض الصور.

واعتبر «الفرعون المصري»، أن وضع تمثال له في المتحف العالمي، هي أفضل طريقة للتعبير عن التكريم والإبقاء على ما حققه من إنجازات في الملاعب الإنجليزية عالقة في الذاكرة، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأعرب صلاح عن إعجابه الكبير بالمجسم مؤكداً على الشبه الكبير بينهما، قائلاً: «إنه يشبهني تماماً، كأنني أنظر في المرآة». وسأل ممازحاً «هل يمتلك عضلات بطن أم لا؟».

وتابع: «إنه أمر لا يصدق، وأنا متحمس للغاية لمعرفة آراء الجماهير، لقد كانت تجربة رائعة مع الفنانين في متحف مدام توسو لندن، لإنشاء أول مجسم شمعي لي».

وتعاون صلاح مع فنانين من المتحف لضمان ظهور المجسم بشكل دقيق حتى في أصغر التفاصيل، حيث تم التقاط مئات الصور للنجم المصري من كافة الجوانب.

بدوره، قال تيم ووترز، المدير العام في متحف مدام توسو لندن: «يُعد محمد صلاح أحد العظماء في لعبة كرة القدم، ويمكننا القول إنه الأفضل في العالم في الفترة الحالية، لذلك فهو يستحق بكل تأكيد أن يكرم من قبل المتحف من خلال إنشاء مجسم له».

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