الأسطورة البرازيلية كافو: إقامة كأس العالم كلّ سنتين "فكرة سيئة للغاية"

المصدر: أ ف ب

اعتبر الأسطورة البرازيلي كافو، بطل العالم مرتين في 1994 و2002، إن إقامة كأس العالم لكرة القدم مرّة كل سنتين "فكرة سيئة للغاية".

وقال كافو (51 عاماً)، أحد سفراء مونديال قطر 2022 الخميس خلال لقاء مع الصحافيين في الدوحة "إقامة كأس العالم مرة كل سنتين فكرة سيئة للغاية. الجماهير تشتاق لكأس العالم مرة كل أربع سنوات. منذ مونديال روسيا 2018 والجميع يتحدّث عن مونديال قطر 2022، التصفيات، الاستعدادات والملاعب".

وأضاف بطل إيطاليا السابق مع روما وميلان "سيفقد المونديال بريقه إذا أقيم مرّة كل سنتين".

ويجري الاتحاد الدولي (فيفا) راهناً مشاورات حول مقترح إصلاح الروزنامة الدولية والذي يقضي بتنظيم كأس العالم كل عامين اعتباراً من عام 2028، عوضاً عن كل أربع سنوات.

ويلقى هذا الأمر معارضة شديدة من قبل الاتحادين الأوروبي (ويفا) والأميركي الجنوبي (كونمبيول) واللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة الى مدربين ولاعبين.

وتابع كافو "بحال فوز منتخب ما في كأس العالم، ستكون حظوظه مرتفعة بالحفاظ على لقبه بعد سنتين، لأنه سيبقى مهيمناً على اللعبة، فيما إقامة المونديال مرّة كل أربع سنوات تُدخل منتخبات مختلفة على خط المنافسة".

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