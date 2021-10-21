أسطورة أرسنال السابق: بنزيما أفضل من محمد صلاح لهذا السبب!

المصدر: وكالات

يرى أسطورة أرسنال السابق تييري هنري، أن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ليس أفضل لاعب في العالم، ولكنه قد يكون كذلك على صعيد الدوري الإنجليزي فقط.

وقال هنري في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو": "صلاح أفضل لاعب في العالم؟ ليس بعد.. الأهداف التي يسجلها في الوقت الحالي جيدة، لكن كيف يمكنك أن تنسى ليفاندوفسكي؟ كيف تنسى بنزيما؟ كيف تنسى تكرار نفس التألق على المستوى الدولي أيضا؟".

وتابع: "في الوقت الحالي، يعاني صلاح قليلا مع منتخب مصر. إن الأمر ليس سهلا، لكنه لم يتألق بنفس القدر هناك بعد. لكن تلك الأهداف التي يحرزها غير معقولة. أنا أحب مو، لكنه ليس الأفضل بعد".

وواصل: "هل هو أفضل لاعب الآن في الدوري الإنجليزي؟ نعم وبمسافة، لكن وفقا للمستوى الحالي هل لا نضع بنزيما في نفس المكانة بناء على الطريقة التي يلعب بها؟ ماذا يفعل كريم مع فرنسا وفي اليورو؟ مسألة صلاح الأفضل في العالم ليست بهذا الوضوح بالنسبة لي".

وأكمل "هذا سبب تفوق بنزيما على صلاح، لأنه كان لاعبا كاملا، ويسجل أهدافا منذ فترة طويلة".

واختتم "صلاح أصبح لاعبا جيدا وكاملا الآن، ولم يعد مجرد هداف رائع".

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