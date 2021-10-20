تعرف على قائمة المرشحين لخلافة بروس في قيادة نيوكاسل

المصدر: البيان

وضعت صحيفة "ديلي ميرور" قائمة بالمرشحين لخلافة المدرب ستيف بروس في قيادة نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي ترك منصبه بالتراضي بعد أسبوعين على استحواذ مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي، حيث ضمت هذه القائمة أسماء مثل: ستيفن جيرارد، بريندان رودجرز وأنطونيو كونتى.

بينما أشارت الصحيفة إلى رفض الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، عرضًا مغريًا لتولى قيادة نيوكاسل يونايتد الإنجليزى المُلقب بـ «الماكبايس».

وأشارت الصحيفة. إلى أن المُلاك السعوديين الجدد تواصلوا مع زيدان لاستطلاع رأيه فى قيادة الفريق الإنجليزى، إلا أن المدرب الفرنسى رفض العرض.

وبررت الصحيفة البريطانية رفض زيزو بأنه يخطط لقيادة المنتخب الفرنسى مستقبلًا، رغم أن هذا الحلم بات صعبًا على المدى القريب بعد فوز الديوك بلقب دورى الأمم الأوروبية. وينتهى تعاقد ديدييه ديشامب، المدير الفنى الحالى لمنتخب فرنسا، بانتهاء مشوار الديوك فى نهائيات كأس العالم (قطر 2022).

وأشارت تقارير إنجليزية أخرى إلى أن إدارة نيوكاسل اقتربت كثيرًا من التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، بعدما قرر فتح الخزائن على مصرعيها من أجل إقناع صاحب الثلاثية الأوروبية بشد الرحال إلى البريميرليغ.

ولفت التقرير إلى أن إدارة المكابيس تخطط لجعل زيدان المدرب الأغلى في العالم، مع رصد راتب يصل إلى ضعف ما كان يتقاضاه الفرنسي في النادي الملكي، بما يُقدر بنحو 25 مليون دولار، من أجل قيادة مشروع الإدارة السعودية.

ويبدو عرض النادي الإنجليزي مغريًا لمدرب ريال مدريد السابق، من أجل تكرار تجربة جوزيه مورينيو مع تشيلسي، أو السير على خطى الأستاذ بيب جوارديولا رفقة مانشستر سيتي، في ظل ضمان سيولة كافية لجلب العديد من القطع الثمينة لتلبية طموحات الأيقونة الفرنسية.

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