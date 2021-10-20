محمد صلاح ثالث زائر لشباك أتلتيكو مدريد بثنائية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رصد موقع التأريخ والإحصاء لكرة القدم، عدداً من الأرقام المهمة في مباريات الجولة الثالثة أمس، من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأبرزها أن النجم المصري محمد صلاح أصبح ثالث لاعب زائر يحقق ثنائية في أتلتيكو مدريد في مباريات دوري أبطال أوروبا، بعد ليساندرو في عام 2009 مع بورتو، ودروغبا في عام 2009 مع تشيلسي.

وأشار الموقع إلى إنه تم تسجيل 35 هدفاً في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا أمس، وأن أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، بات أول لاعب في تاريخ البطولة، يسجل هدفين ويطرد في المباراة نفسها، عندما خسر فريقه من ليفربول 2-3.

فيما سجل مانشستر سيتي، 5 أهداف للمرة الأربعين في جميع المسابقات مع مدربه جوزيب غوارديولا، والذي تولى المسؤولية منذ 2016، بفوزه على بروج 5-1، كما كانت هذه هي المرة التاسعة عشرة التي سجل فيها فريق يدربه غوارديولا، 5 أهداف في مباراة بدوري أبطال أوروبا، أكثر بكثير من أي فريق آخر حقق ذلك، علماً أنه سبق وتولى تدريب برشلونة وبايرن ميونيخ، قبل تدريب سيتي.

أما هدف كريم بنزيمة في مباراة شاختار، والتي فاز فيها ريال مدريد 5-0، يحمل الرقم 290 للاعب مع الريال في جميع المسابقات، ويعادل سانتيلانا، في الترتيب التاريخي لهدافي النادي، ويتقاسم بنزيمة وسانتيلانا، المركز الرابع، بعد كريستيانو رونالدو 450 هدفاً، وراؤول 323 هدفاً، وألفريدو دي ستيفانو 308 أهداف.

ونوه موقع التأريخ والإحصاء، إلى إنه شارك ما يصل إلى 12 لاعباً، موزعين بين 8 من شاختار و4 من ريال مدريد، من البرازيل في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، وارتفع العدد مع التبديلات إلى 15 لاعباً من مواليد البرازيل في هذه المباراة.

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