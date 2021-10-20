سيميوني يكشف السر وراء عدم مصافحته كلوب

المصدر: د ب ا

برر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم قراره بعدم مصافحة الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي بالإشارة إلى وجود تضارب ثقافات.

وفاز ليفربول على مضيفه أتلتيكو 3 / 2 مساء أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليفربول بهدفين نظيفين وتعادل أتلتيكو بهدفين سجلهما الفرنسي أنطوان غريزمان قبل أن يحرز المصري محمد صلاح هدف الفوز لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 77 بعد 25 دقيقة من طرد غريزمان.

وأصبح غريزمان أول لاعب في المسابقة يسجل هدفين على الأقل ويتعرض للطرد في نفس المباراة.

وشهد الوقت بدل الضائع للمباراة إلغاء ضربة جزاء لأتلتيكو بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار).

وأسرع سيميوني إلى النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس عقب صفارة نهاية المباراة دون مصافحة كلوب.

ولكن سيميوني أكد أن عدم مصافحته كلوب ليس بسبب أي غضب أو حقد أثر النتيجة التي انتهت إليها المباراة.

وقال المدرب الأرجنتيني: "لا أقبل على المصافحة عادة بعد المباريات... لا أحب هذا، وأعتقد أنه ليس أمرا صحيا لأنه يكون هناك دائما شخص ليس مقتنعا بالمباراة".

وأضاف: "لديهم ثقافة مختلفة، لا أشترك فيها معهم. إذا رأيت كلوب الآن، ليست هناك لدي أي مشكلة لتحيته".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز