6 أرقام تاريخية للملك المصري بعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

المصدر: البيان

واصل محمد صلاح، مهاجم ليفربول، كتابة اسمه في سجلات الأرقام القياسية خلال الفوز 3-2 على أتليتيكو مدريد أمس الثلاثاء، وأصبح هداف ناديه التاريخي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتسجيل ركلة الجزاء الحاسمة للفوز.

وحقق النجم المصري محمد صلاح 6 أرقام تاريخية في مباراة ليفربول مع أتليتكو التي فاز فيها الريدز بـ 3 -2.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 31 هدفا .

تخطي رقم جيرارد أسطورة ليفربول صاحب الـ30 هدفاً في دوري أبطال أوروبا.

أحرز محمد صلاح 202 هدف خلال مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية مع مختلف الأندية.

وصل للهدف رقم 137 بقميص ليفربول في مختلف البطولات.

أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 9 مباريات متتالية في مختلف الالعاب.

وصل للمباراة رقم 214 مع ليفربول في مختلف البطولات.

واحتفت صفحة ليفربول الرسمية علي "تويتر" بتألق الفرعون المصري محمد صلاح الذي نجح في قيادة الفريق الإنجليزي لكسر العقدة الإسبانية والفوز على أتلتيكو مدريد بتسجيله ثنائية في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وغيّر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على تويتر صورة إطار الصفحة لصورة نجم منتخب مصر محمد صلاح احتفاء بأرقامه القياسية التي يحققها في صفوف الريدز، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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