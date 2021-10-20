صلاح يتفوق على رونالدو في "الجري"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أظهرت إحصائيات جديدة أن كريستيانو رونالدو، أنتج عدداً من السباقات السريعة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، وتفوق من خلالها على بعض النجوم، لكنه أقل من النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وأكدت صحيفة "ذا صن"، تعرض مهاجم "الشياطين الحمر" لانتقادات في السنوات الأخيرة لفشله في ممارسة أي نوع من الضغط على الكرة وتقديم القليل للفريق بعيدًا عن تسديد الشباك.

وتظهر أرقام المباريات الثمانية الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، صورة أكثر تعقيداً مما قد يتخيله المرء، إذ قطع النجم البرتغالي رونالدو (36 عاماً)، ما معدله 9.3 كيلومترات في المباراة الواحدة منذ عودته إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وكان رونالدو أقل من هاري كين مهاجم توتنهام، ومحمد صلاح، وبيير إيميريك أوباميانغ لاعب ارسنال، ولكنه أكثر من روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، ومع ذلك، عندما تنظر إلى عدد سباقات السرعة لكل لعبة، فإن رونالدو في الواقع مرتفع بشكل مدهش.

وحقق رونالدو، معدل 15.1 عدواً سريعاً في المباراة الواحدة، وهذا أعلى بكثير من كل من كين ولوكاكو، واللذان لا يتجاوز أي منهما 12 عدواً سريعاً، ولكنه أقل من صلاح الذي يحقق 20.1 عدواً سريعاً في المباراة.

وتظهر هذه الأرقام بوضوح أنه في حين أن معدل عمل رونالدو يتضاءل مع دخوله المراحل الأخيرة من حياته المهنية، فإنه يحافظ على طاقته عندما يكون في أمس الحاجة إليها.

ومع ذلك، فإن عدد مرات السرعة التي يسجلها في المتوسط في كل مباراة لا يزال متأخراً عن أوباميانغن وخاصة نجم ليفربول صلاح، وسجل رونالدو 5 أهداف في 7 مباريات في جميع المسابقات لرجال المدرب أولي جونار سولشاير حتى الآن هذا الموسم.

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