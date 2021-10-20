عناق دافىء بين "الساحرين" في "حظيرة الأمراء"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تشارك نجما برشلونة السابقين، ليونيل ميسي ورونالدينيو، في عناق دافئ قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ، بعد أن جاء الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، لرؤية فريقه القديم في بارك دي برانس.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى لعب رونالدينيو مع باريس سان جيرمان، قبل أن ينضم إلى برشلونة ويلعب مع ميسي، وكان اللاعبان جزءاً من فريق برشلونة الأسطوري من 2004 إلى 2008، وفازا بخمسة ألقاب، بما في ذلك لقبان في الدوري الإسباني "الليغا"، ودوري أبطال أوروبا.

ويلعب ميسي الآن في باريس سان جيرمان، بعد انتقال مجاني مثير من نو كامب الصيف الأخير، وكان سعيداً برؤية الأسطورة البرازيلية مرة أخرى، قبل أن يخرج إلى الملعب ضد لايبزيغ، وتعانقا قبل إجراء محادثة قصيرة على خط التماس.

ولم يستمتع الأرجنتيني بمعظم بدايات الحياة الغزيرة في العاصمة الفرنسية، لكنه سجل ثنائية أمام الفريق الألماني مساء أمس، وكان رونالدينيو في المدرجات لمشاهدة فريقه القديم، وصديقه ميسي.

فيما أمضى رونالدينيو، خمس سنوات في برشلونة، وفاز بجائزة الكرة الذهبية في العام 2005، واشتهر بمهاراته، وشكل شراكة مدمرة مع ميسي وصامويل إيتو، وسبقها بصناعة اسمه مع باريس سان جيرمان في العام 2001، وحصل على تقييمات رائعة في فرنسا، بعدما لعب 77 مباراة، وسجل 25 هدفاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز