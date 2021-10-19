رقمي قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

المصدر: البيان

حقق النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ ناديه بالتسجيل في 9 مباريات متتالية في مختلف المسابقة، وذلك بعد هدفه في شباك أتلتيكو مدريد في المباراة التي تجمعهما في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل في آخر 6 مباريات بالدوري، والمباريات الثلاث في دوري الأبطال.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الثامنة، حيث نجح في اختراق دفاعات أتلتيكو مدريد، مسدداً كرة أرضية ارتطمت بميلنر في طريقها لتسكن الشباك.

أما هدف ليفربول الثاني جاء عن طريق الغيني نابي كيتا في الدقيقة 13 بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم رفاق محمد صلاح بثنائية.

وجاء هدف أتلتيكو مدريد عن طريق الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 20 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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