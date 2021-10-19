كاسانو مستفزاً الدون: كريستيانو ليس ضمن الخمسة الأوائل

المصدر: دبي: مجد عبدالله

رأى مهاجم منتخب إيطاليا السابق، أنطونيو كاسانو، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا يستحق أن يكون ضمن خانة الخمسة الأفضل عبر تاريخ كرة القدم، وذلك عندما حل ضيفاً على برنامج «تويتش» الذي يقدمه زميله السابق في المنتخب كريستيان فييري على قناة «بوب تي في».

وقال كاسانو: «هل كريستيانو الأفضل في التاريخ؟ هو ليس ضمن الخمسة الأوائل»، موضحاً أن كلاً من ميسي ومارادونا وكرويف وبيليه والبرازيلي رونالدو نازاريو، يسبقون الدون بمراحل، ومشيراً إلى أن مهاجم مانشستر يونايتد في طابق وهؤلاء الخمسة في طابق آخر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستفز فيها كاسانو، المهاجم البرتغالي، حيث سبق وانتقد مهاجم ريال مدريد وإيطاليا السابق، رونالدو بشدة عندما كان يلعب في يوفنتوس الإيطالي واصفاً إياه بـ «الأناني للغاية» و«لا يهتم بزملائه في الفريق» بحسب تعبيره.

وفي فبراير الماضي قال كاسانو: «كريستيانو لا يفكر إلا في أهدافه وأرقامه الشخصية لقد كان أنانياً بصورة دائمة، ولا يهتم بالآخرين، أعتقد أن كريستيانو لا يقدم أداءً يستحق الثناء عليه خلال السنوات الثلاث الماضية».

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