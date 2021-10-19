مدام توسو تخطئ في قميص رونالدو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، هما مجرد نجمين رياضيين يتم تكريمهما بأعمال الشمع في متحف مدام توسو، وفتحت سلسلة متاحف الشمع بالحجم الطبيعي أبوابها للجمهور يوم الخميس الماضي، مع عرض أكثر من 60 شخصية من المشاهير البارزين.

وتم تكريم رونالدو وميسي، بعمل تمثالين من الشمع في متحف مدام توسو في دبي، وظهر ميسي بقميص ناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن تمثال رونالدو ارتدى القميص الخطأ، ولكن لحسن حظ رونالدو، فإن تمثاله هذه المرة يشبهه.

وأشارت صحيفة «ذا صن»، أن مهاجم مانشستر يونايتد (36 عاماً)، لديه سوء حظ غريب مع التماثيل، ونوهت إلى تعرض تمثال نصفي برونزي له في مطار ماديرا للسخرية عبر الإنترنت، كما أثار تمثال جليدي له، انتقادات بعد عرضه للجمهور قبل كأس العالم 2018.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن رونالدو، في متحف مدام توسو، يرتدي القميص الخاطئ، بارتداء زي ناديه السابق يوفنتوس بدلاً من قميص ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

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