لاكازيت ينقذ أرسنال من الخسارة في ديربي لندن بهدف قاتل

المصدر: أ ف ب

أنقذ المهاجم البديل الفرنسي ألكسندر لاكازيت فريقه أرسنال من خسارة الدربي اللندني أمام جاره كريستال بالاس بإدراكه التعادل في الوقت القاتل 2-2 أمس الاثنين على ملعب "الإمارات" في العاصمة في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان أرسنال البادئ بالتسجيل عبر قائده الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (ق8)، وقلب كريستال بالاس الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله هدفيه عبر البلجيكي كريستيان بينتيكي (ق50) والفرنسي أودسون إدوار (ق73).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح لاكازيت، بديل النرويجي مارتن أوديغارد (ق67)، في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع حارما قائد أرسنال السابق لاعب وسطه والمدرب الحالي لكريستال بالاس الفرنسي باتريك فييرا من تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، والأول في أول مباراة له في مواجهة فريقه السابق.

وحل فييرا ضيفاً للمرة الأولى كمدرب على ملعب الفريق، الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1996 و2005 وتوج معه بقيادة مواطنه المدرب الفذ مواطنه أرسين فينغر بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وبالكأس الإنكليزية أربع مرات.

وكان ابن الـ 45 عاماً قائد الفريق اللندني حين توج الأخير بلقب "برميرليغ" للمرة الأخيرة موسم 2003-2004 من دون أن يتلقى أية هزيمة، وهو خاض مع "المدفعجية" الذين انضم إليهم العام 1996 من ميلان الإيطالي، 400 مباراة قبل أن يعود الى الدوري الإيطالي للدفاع عن ألوان يوفنتوس ومن بعده إنتر ميلان.

وكرَّس كريستال بالاس الذي غاب عن صفوفه مهاجمه العاجي ويلفريد زاها بسبب المرض، عقدته لأرسنال بملعب الإمارات حيث تفادى الخسارة أمامه للمباراة الرابعة تواليا.

وهو التعادل الثاني على التوالي لأرسنال مقابل ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات فرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل ثماني نقاط لكريستال بالاس الرابع عشر.

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