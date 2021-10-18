رسميا.. "1.350 مليار يورو " ديون نادي برشلونة الخارجية

المصدر: وام

وضع الإسباني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة حدا للإجتهادات الإعلامية بشأن ديون النادي بصفة عامة و الديون الخارجية تحديدا.

و كشف لابورتا في تصريح له النقاب أمس عن الأرقام الرسمية للديون بمختلف فئاتها وذلك في مؤتمر صحفي عقده للجمعية العمومية بالنادي وقال إن عجز الموازنة يبلغ 60 مليون يورو وأن الدين الخارجي الذي يعاني منه النادي يبلغ 1.350 مليار يورو في ظل عدم وجود تدفقات مالية يمكنها أن تنعش حزينة النادي.

وأشار لابورتا إلى أن حجم الخسائر المالية في الموسم الماضي 2020/ 2021 بلغ 481 مليون يورو، منها 92 مليون يورو بسبب جائحة كورونا فيما بلغت قيمة خسائر حقوق الملكية 451 مليون يورو، و400 مليون يورو بسبب الإجراءات القانونية ما رفع الدين العام على النادي إلى 1.350 مليار يورو.. و أكد أن النادي وضع تصورا لاعادة التوازن المالي للنادي خلال 7 أشهر.

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