مقترح جديد بتمديد الاستراحة بين الشوطين إلى 25 دقيقة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقدم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، باقتراح جديد بتمديد فترة الاستراحة بين الشوطين إلى 25 بدلاً من 15 دقيقة، ويعتقد مسؤولي الاتحاد أن زيادة الفاصل سيسمح بفرص تجارية وتسويقية رائعة.

وأكدت صحيفة «ماركا»، أن الاقتراح لا يحظى بتأييد يذكر، ولكن مع ذلك سيتم إدراجه في ترتيب الأعمال للاجتماع المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والمقرر يوم 27 أكتوبر الجاري.

وأشارت الصحيفة، أن مسؤولين من الاتحاد الدولي، سيناقشون المقترح، رغم إنهم لا يجدون تبريراً كافياً لزيادة الفاصل الزمني بين الشوطين، حتى إذا كان بدوافع اقتصادية، وعلى الرغم من أنه قد يتم تجربة المقترح في بعض الأحداث الصغيرة، إلا إنه من غير المرجح أن يمضي قدماً لأكثر من التجربة.

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