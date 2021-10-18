إيكاردي يغيب عن باريس سان جيرمان بعد الانفصال عن واندا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تغيب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، عن تدريب باريس سان جيرمان، بعد انفصاله عن واندا نارا سيدة الأعمال الأرجنتينية، بعد مزاعم أعلنتها عن خداع اللاعب لها، حسب ما نشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وتم ربط بين إمكانية انتقال إيكاردي من باريس سان جيرمان إلى نيوكاسل يونايتد مؤخراً، وكانت واندا والدة ابنتيه، العقبة الرئيسية في الصفقة لأنها لا تريد العيش في المدينة الإنجليزية.

وبسبب الانفصال، سيكون لدى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى إمكانية التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، وبعدما أمضى إيكاردي معظم الموسم على مقاعد البدلاء بعد وصول ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وحتى قبل أيام قليلة، لم يكن لدى إيكاردي، أي خطط للانتقال من العاصمة الفرنسية، ووفقاً لصحيفة «ذا صن»، لم تكن واندا، تريد الرحيل من فرنسا إلى إنجلترا.

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