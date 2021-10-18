نيفل ينصح صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يعتقد المدرب الإنجليزي جاري نيفيل، أن النجم المصري محمد صلاح، سيترك ليفربول، ونصحه بخوض تجربة احترافية مع ريال مدريد، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحف بريطانية، إلى أن وكيل صلاح، يجري محادثات مع ليفربول بشأن تمديد عقد اللاعب.

ويرى نيفيل المدافع السابق لمانشستر يونايتد ومحلل «سكاي سبورتس»، أن مستقبل صلاح بعيداً عن ليفربول، وأداءه يثبت أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وسيظل لاعباً من عياره دائماً على رادار ريال مدريد، وهو النادي الذي يجب أن يختبر المهاجم المصري اللعب فيه في مرحلة ما من مسيرته.

وقال نيفيل لقنوات «سكاي سبورتس»: «لا أعتقد أن صلاح سيبقى في ليفربول لبقية مسيرته، إنها وجهة نظري الشخصية، وربما أكون مخطئاً، مع التأكيد على أن الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون أضعف إذا رحل».

وتابع: «أعتقد أنك تنظر إلى شخص مثل كريستيانو رونالدو، بيكهام ومبابي، الأمر لا يتعلق بالمال فقط، هناك مشروع وشيء يجب على اللاعبين تحقيقه في حياتهم، ومنها اللعب في أندية محددة، وتجربة أشياء جديدة، وصلاح يجب أن يختبر ريال مدريد، بعدما قام بعمل لا يصدق في ليفربول، ولكني أشعر دائماً أنه يريد الرحيل إلى باريس أو ريال مدريد أو برشلونة، وأعتقد أنه سيذهب إلى هناك يوماً ما».

وأحرز صلاح (29 عاماً)، 10 أهداف في 10 مباريات بجميع المسابقات حتى الآن مع ليفربول هذا الموسم، ليصل إجمالي أهدافه إلى 135 هدفاً في 213 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول من روما في عام 2017، وينتهي عقده الحالي مع ليفربول في يونيو 2023، وبقيمة سوقية حالية تبلغ 110 ملايين دولار.

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