رونالدو يفاجىء جورجينا بهدية أفقدتها الكلام

المصدر: البيان

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صديقته جورجينا رودريغيز، بهدية ثمينة تركتها عاجزة عن الكلام.

اللاعب البرتغالي الدولي، بعد أن سجل ثلاثية أخرى لبلاده ضد لوكسمبورغ خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، كان في حالة مزاجية سخية، حيث قدم لجورجينا صندوق مجوهرات بقيمة تزيد على 120 ألف يورو.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن صندوق المجوهرات المذهل يضم ثمانية أدراج لأغلى الأساور والقلائد والخواتم القيمة، لكنه قد يكون تمهيدا لوضع خاتم الزواج على رأس هذه المجوهرات الثمينة.

وعرضت جورجينا، البالغة من العمر 27 عاما، هديتها المذهلة من أسطورة مانشستر يونايتد، وعلقت عليها قائلة: "أنا عاجزة عن الكلام يا كريستيانو".

وتلعب جورجينا حاليا دور البطولة في فيلم وثائقي جديد من "نتفليكس"، سيصدر قريبا، عن حياتها الشخصية وتحولها من الفقر إلى الثراء بمجرد ارتباطها بعلاقة عاطفية برونالدو.

والتقى رونالدو بجورجينا العام 2016، في أحد المتاجر في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت تعمل هناك نظير 10 جنيهات إسترلينية في الساعة فقط.

وارتبط بعدها "الدون" (36 عاما)، بعلاقة عاطفية مع جورجينا، وأنجبت له ابنتهما، آلانا مارتينا، في 12 نوفمبر 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم النجم البرتغالي، إيفا وماثيو، من قبل امرأة أخرى.

ولدى نجم كرة القدم أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور، 13 عاما، من امرأة أمريكية أيضا.

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