انهيار مدرج ملعب نيميغن الهولندي دون إصابات

المصدر: أ ف ب

ذكرت وسائل إعلام محلية أن جزءا من مدرج في ملعب لكرة القدم انهار أمس الأحد في هولندا بعد لقاء في الدوري المحلي بين إن إي سي نيميغن وفيتيس أرنهم (صفر-1) دون التسبب في إصابات.

وانهار الجزء السفلي من مدرج ملعب نيميغن (شرق) عندما قفز عشرات المشجعين احتفالا بفوز فريق أرنهم مع اللاعبين الذين جاؤوا لتحية جماهيرهم بعد حسمهم الدربي.

وقال فيلكو فان شايك رئيس نيميغن للتلفزيون الهولندي العام "إن أو إس": "على حد علمي ليس هناك إصابات. "أنا عاجز عن الكلام. هناك الكثير من الأشياء التي تخالج ذهني".

وبحسب الصور، فإن حاوية كانت تحت المدرج منعته من الانهيار تمامًا.

وقال رئيس بلدية نيميغن هوبيرت برولس الذي حضر المباراة مع نظيره من أرنهم أحمد ماركوش: "لقد صدمت جدا مما حدث".

وأضاف "لحسن الحظ، على حد علمنا، لم يصب أحد بأذى. أريد إجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن".

وتم افتتاح ملعب غوفرت الحالي (غوفرتشتاديون) الذي يتسع لـ12500 متفرج، عام 1999 وينتمي إلى بلدية نيميغن.

وقال مدافع أرنهم ريتشيدلي بازور : "كان الأمر صادمًا"، مضيفا في تصريح للتلفزيون الهولندي "إن أو إس": "لحسن الحظ، نجا الجميع".

وعلق الاتحاد الهولندي على الحادث قائلاً "لقد انهار الملعب الذي كان يجب أن يكون آمناً. يجب التحقيق في هذا الأمر".

وقال متحدث باسم الوكالة الحكومية المسؤولة عن التحقيق في مثل هذه الحوادث إنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيتم فتح تحقيق.

ونقلت شبكة "إن أو إس" عنه: "من السابق لأوانه قول أي شيء عن هذا الآن".

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