نجوم «يورو 2020» يسخرون من «الأسود الثلاثة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يسخر جورجينيو وليوناردو بونوتشي ومانويل لوكاتيللي، نجوم إيطاليا أبطال كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020»، ومدربهم روبرتو مانشيني، من إنجلترا في إعلان تلفزيوني، بعد ثلاثة أشهر من تتويجهم باللقب، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي «الأسود الثلاثة» بركلات الترجيح.

وفي الإعلان التلفزيوني عن مكتب البريد الإيطالي، يفتح مانشيني باب منزله لرؤية نجم تشيلسي جورجينيو، وثنائي يوفنتوس ليوناردو بونوتشي ومانويل لوكاتيلي، لاعبي المنتخب الإيطالي في «يورو 2020».

ويقدم جورجينيو للمدرب طرداً، ويخبره أنها حلوى إيطالية تسمى «Zuppa Inglese»، والتي تترجم حرفياً إلى «حساء إنجليزي»، وينتهي الإعلان بضحك بونوتشي ولوكاتيلي على مزحة جورجينيو.

وأشارت صحيفة «سبورت ميل»، إلى أن هزيمة إنجلترا كانت مفجعة في هذا النهائي، وإنه منذ ذلك الحين، تمتع الإيطاليون بمجد الفوز على طريقتهم الخاصة، والتي عبروا من خلالها عن السخرية من الإنجليز، بعد غضبهم من الجماهير الإنجليزية التي أطلقت صيحات الاستهجان للنشيد الوطني الإيطالي في ويمبلي.

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