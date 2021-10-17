وكيل صلاح في إنجلترا للتفاوض على نصف مليون استرليني راتباً أسبوعياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

وصل رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح إلى إنجلترا أمس، لإجراء محادثات مع ليفربول بشأن صفقة جديدة براتب أسبوعي 500 ألف جنيه استرليني، فيما كشفت الصحافة الإنجليزية، عن أن المفاوضات ستتواصل بين اللاعب والنادي خلال الأسبوع الحالي.

ويعتقد عباس، إنه بعد الأداء الرائع لصلاح هذا الموسم، فإنه قادر على إدارة المفاوضات بنجاح والوصول إلى نصف مليون استرليني راتب أسبوعي، بعدما بات ينظر إلى صلاح على إنه أحد أهم اللاعبين في فريق ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب.

ووفقاً لصحيفة «الميرور»، بدأ وكيل صلاح والنادي محادثات أولية حول صفقة جديدة للاعب المصري، والذي يحصل حالياً على راتب أسبوعي 200 ألف جنيه استرليني، وفق تعاقد يستمر حتى صيف 2023، ورجحت الصحيفة أن يحصل صلاح على زيادة كبيرة في راتبه، بعدما قال مدرب ليفربول، إنه في حالة أفضل حالياً من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك بعد تسجيله هدفاً رائعاً في شباك واتفورد أمس، ليفوز ليفربول بخماسية نظيفة.

وأكدت الصحيفة أن المدير الرياضي لليفربول، مايكل إدواردز، حريص على ربط صلاح بتمديد العقد، بعد أن وافق أخيراً على الشروط مع فان ديك وأليسون وألكسندر أرنولد، فيما ذكرت صحيفة «سبورت ميل»، أن ليفربول يريد تمديد عقد صلاح لمدة عامين آخرين حتى عام 2025 في صفقة قياسية لنادي ميرسيسايد، ليحتفظ بالنجم المصري حتى يبلغ من العمر 33 عاماً، ويمدد مسيرته في آنفيلد إلى ثماني سنوات.

واعتبرت الصحيفة أن مثل هذه الخطوة ستكون مفيدة لليفربول، والذي يتطلع إلى إضافة المزيد إلى خزانة الكؤوس الخاصة بهم خلال السنوات المقبلة.

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