الوحدة يودع "أبطال آسيا" بخسارة قاسية أمام النصر السعودي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ودع الوحدة منافسات دوري أبطال آسيا بعد أن تعرض لخسارة ثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام النصر السعودي في المباراة التي جرت اليوم على أرضية ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتعد خسارة الوحدة بخماسية هي ثاني أقسى خسارة في تاريخ العنابي في دوري أبطال آسيا بعدما كان قد خسر أمام لوكوموتيف الأوزبكي في دور المجموعات 5-0 في نسخة عام 2018.

وكتب الوحدة فصلاً جديداً من فصول الخسارة للكرة الإماراتية على الصعيد القاري استمراراً لنتائج المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

سجل خماسية النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله (7)، جلال الدين مشاريبوف (هدفين) 52 و64، وسامي النجعي 75.

ويتحمل الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة مسؤولية الخسارة الثقيلة بعد أن وقف عاجزاً عن إيقاف انهيار الفريق في الشوط الثاني رغم الأداء الجيد الذي قدمه لاعبي العنابي في شوط المباراة الأول، وعدم إيجاد الحلول لإيقاف مفاتيح لعب وخطورة النصر.

ورغم أن التهديد الأول في المباراة جاء عن طريق إسماعيل مطر في الدقيقة 3 بعد تسديدة أمسكها الحارس وليد عبد الله، إلا أن النصر تمكن من افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة 7 عن طريقه مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي تلقى تمريرة من مشاريبوف وسط سوء تمركز من دفاع الوحدة.

وكاد أن يضيف حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 15 إلا أن محمد الشامسي أنقذ الكرة ببراعة.

وقدم الوحدة أداء جيداً في الشوط الأول بعد أن تحرر عقب هدف النصر وحاول إدراك التعادل ولاحت له أكثر من فرصة عن طريق جواو بيدرو وعمر خريبين ولكن لم تترجم إلى أهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف.

وشهد الشوط الثاني انهياراً تاماً للوحدة بسبب الدفاع المهلهل الذي ارتكب أخطاء فادحة ليصول ويجول لاعبي النصر الذين تفوقوا باكتساح على العنابي.

وعزز الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 52.

ولم تمض سوى أربع دقائق إلا وأضاف عبد الفتاح عسيري الهدف الثالث في الدقيقة 56 وسط دفاع كارثي من جانب لاعبي الوحدة.

وعاد مشاريبوف ليزيد غلة الأهداف بالهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 64.

واختتم البديل سامي النجعي مهرجان الأهداف في الدقيقة 75 بالهدف الخامس بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وسجل إسماعيل مطر هدفاً شرفياً برأسية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتأهل النصر إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

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