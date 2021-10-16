ميلنر يحتفل بهدف صلاح المذهل قبل إحرازه

المصدر: البيان

صنع المتألق محمد صلاح الهدف رقم 100 لزميله ساديو ماني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كما أحرز هدفاً مذهلاً وأضاف زميله روبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف ليفوز ليفربول 5-صفر على مضيفه واتفورد ويعود لصدارة الدوري الانجليزي اليوم السبت.

ووثقت الكاميرات لقطة طريفة من داخل ملعب فيكارج رود، احتفال جيمس ميلنر، لاعب نادي ليفربول، بزميله محمد صلاح، قبل تسجيل هدفه الرابع في شباك نادي واتفورد.

والتقطت عدسات المصورين، احتفال ميلنر بهدف صلاح قبل تسجيله، ليظهر على حدود منطقة الجزاء وهو يلوح بيده للأعلى لحظة مراوغة صلاح لدفاع نادي واتفورد على حدود منطقة الجزاء، وقبل احراز للهدف الرابع في شباك النادي الإنجليزي، كان ميلنر يحتفل مسبقًا.

وهذه أول مباراة لواتفورد تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي كلاوديو رانييري الذي تولى المهمة في وقت سابق من الشهر الجاري.

صلاح مراقبا بثلاثة مدافعين من واتفورد، لكنه لمس الكرة بطريقة فنية ليبتعد عنهم، وراوغ كاثكارت قبل أن يجعله ينزلق في الاتجاه الخاطئ، وعاد اللاعب المصري إلى الخلف قليلا ثم أطلق تسديدة متقنة بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وقال صلاح لمحطة (بي.تي) سبورت التلفزيونية "في كل مرة أكون فيها داخل منطقة الجزاء، أحاول تمرير الكرة إلى زميل لكي يسجل، أو أحاول أن أسجل بنفسي. يتعلق الأمر بالفريق دائما، وأحاول دائما اللعب من أجل الفريق".

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلًا على واتفورد برصيد 9 أهداف في البريمرليج، كما أنه للمرة الأولى مع ليفربول، محمد صلاح يُسجل في 8 مباريات متتالية.

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