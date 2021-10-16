انجاز جديد لساديو ماني في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

حقق السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول إنجازاً تاريخياً مع الفريق اليوم، بتسجيله الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي بهدفه الذي احرزه بعد تمريرة ساحرة من النجم المصري محمد صلاح في لقاء فريقه بنظيره واتفورد المقام حاليا ضمن في افتتاحية الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، وفور تسجيله الهدف احتفى فريق ليفربول بانجاز ماني بتغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" يهنئه فيها بالإنجاز الجديد.

وبذلك يصبح ساديو ماني ثالث لاعب يسجل 100 هدف على الأقل في البريميرليغ دون أن يزور الشباك مطلقًا عبر ركلات الجزاء.

ورغم تخطى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إلا أنه لا يستطيع منافسة ماني على إنجازه، لأن صلاح أحرز العديد من الأهداف من نقطة الجزاء.

وسبق لليفربول أن احتفى بانجاز ساديو مانو بتسجيل 100 هدف بقميص "الريدز" والذي احرزه في مرمى كريستال بالاس الشهر الماضي، ليكون بذلك اللاعب الثامن عشر في تاريخ النادي الذي يصل لهذا الرقم المميز.

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