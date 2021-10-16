محمد صلاح يعادل رقم دروغبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

حقق نجم فريق ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، انجازاً جديداً بعد أن نجح في هز شباك واتفورد خلال مواجهة الفريقين الليلة في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح بهدف اليوم في شباك واتفورد، رابع لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في كل من المباريات الأربع الافتتاحية للنادي خارج أرضه في الدوري، بعد سام ريبولد (موسم 1902-1903)، وجون الدريدج (1987-1988)، ودانييل ستوريدج (2013-2014).

كما أنه نجح في معادلة رقم الإيفواري ديديه دروغبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي بواقع 104 أهداف.

وسجل دروغبا، الذي اعتزل كرة القدم قبل سنوات، 104 أهداف بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي في 254 مباراة، بينما سجل صلاح 104 أهداف بقميص ليفربول وتشيلسي في 165 مباراة فقط.

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