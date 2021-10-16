هوفنهايم يلحق بكولن الهزيمة الثانية وبنتيجة كاسحة

المصدر: أ ف ب

مني كولن بهزيمته الثانية للموسم وجاءت بنتيجة كاسحة على يد مضيفه هوفنهايم صفر-5 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ودخل كولن اللقاء على خلفية خمس مباريات متتالية من دون هزيمة، لكنه عاد من ملعب هوفنهايم وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الثانية للموسم بعد التي تعرض لها في المرحلة الثانية بصعوبة بالغة على أرض بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر الحالي بنتيجة 2-3.

وفرط كولن بهذه الهزيمة التي مني بها بخماسية تناوب على تسجيلها التوغولي إيلاس بيبو (31 و49) والنمسوي كريستوف باومغارتنر (51) ودينيس غايغر (74) والنمسوي الآخر شتيفان بوش (87)، بفرصة اللحاق ببوروسيا دورتموند الى المركز الثالث ولو موقتا وتراجع الى المركز السابع المهدد أيضاً بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة.

وفي المقابل، حقق هوفنهايم فوزه الثالث للموسم قبل زيارته السبت المقبل لملعب بايرن ميونيخ، ورفع رصيده الى 11 نقطة وبات ثامناً موقتا بعدما أكد تفوقه التام على كولن بتحقيقه فوزه السابع توالياً على الأخير.

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