ستيف بروس يقود نيوكاسل في مباراة الـ1000 ضد توتنهام

المصدر: أ ف ب

أكد نادي نيوكاسل الإنجليزي بأن مدربه ستيف بروس سيقود الفريق في مباراته ضد توتنهام في الدوري الانجليزي لكرة القدم الاحد، في أوّل لقاء رسمي للنادي منذ انتقال ملكيته الى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وكانت تقارير أشارت إلى إمكانية اقالة بروس الذي سيخوض مباراته الرقم ألف منذ بداية مسيرته التدريبية، من منصبه عطفا على النتائج المخيبة التي يحققها الفريق من جهة، ومن اجل التعاقد مع مدرب يملك سمعة كبيرة.

بيد ان مديرة النادي الجديدة أماندا ستيفيلي أكدت بأن لا قرار حول مصير المدرب في الوقت الحالي بقولها "عشنا أسبوعا راجعنا فيه أعمال النادي والتعرف على الاشخاص الذين يعملون هنا، ومن الضروري أن نتحلى بالصبر وكيفية مقاربة الأمور".

واضافت "التغييرات لا تحصل بين ليلة وضحاها ويتعين علينا ان نتبع خطة واستراتيجية بطريقة مدروسة".

وتابعت "التقينا ببروس واللاعبين الاثنين ومنحناهم الوقت الكافي هذا الاسبوع للتحضير لمباراة في غاية الاهمية الاحد.

وختمت "اذا قمنا باي تغيير (للجهاز الفني)، سيكون بروس أوّل العارفين، لكن الآن نريد أن نتمنى له حظاً سعيداً لمباراته الالف كمدرب وسنكون خلف الفريق لمؤازرته الاحد".

ويحتل نيوكاسل المركز قبل الاخير في الدوري الانكليزي ولم يحقق أي فوز حتى الان منذ مطلع الموسم الحالي في 7 مباريات حتى الان.

وكشفت تقارير عن اسماء بعض المدربين المرشحين لتدريب بروس في المستقبل امثال فرانك لامبارد مدرب تشلسي السابق، السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الالماني السابق والاسباني أوناي إيمري مدرب فياريال الحالي.

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