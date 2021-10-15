شاهد.. «سحر أم خدعة» إيرلينج هالاند

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نفذ إيرلينج هالاند، خدعة مذهلة في التدريب من خلال وضع 3 كرات فوق بعضها، وتسديد كل كرة بشكل منفصل، وضرب هدف الزاوية العليا في كل مرة، فيما أكد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أن سحر مهاجم بوروسيا دورتموند «يصعب تصديقه»، وأن الفيديو مزيف.

في آخر المقطع المثير للإعجاب، أصيب هالاند نفسه بالذهول من قدرته، ووضع يديه على رأسه، وتوجه نحو الكاميرا مبتسماً، ومع ذلك، لا يعتقد الجميع أن الفيديو حقيقي، وحاول المستخدمون عبر الإنترنت أن يشيروا إلى العيوب.

ورغم أن نادي بوروسيا دورتموند، نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، وأصر على أن تسديدات هالاند حقيقية، ونشر: «ربما على سبيل المزاح، هذا حقيقي، ثق بنا»، إلا أن أحد المتابعين، أكد أن اللقطات خدعة تم تحميلها بواسطة حساب رسمي في البوندسليغا.

وخصص هالاند، الوقت لترك الجماهير في حالة ذهول، بعد عودته إلى التدريبات مع دورتموند عقب نهاية فترة التوقف الدولية، سعياً لمواصلة تألقه مع فريقه الألماني، والذي شهد تسجيله 11 هدفاً، وتقديمه 4 تمريرات حاسمة في 8 مباريات عبر جميع المسابقات هذا الموسم.

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