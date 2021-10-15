ديمبا با يكشف سر تهريبه في صندوق سيارة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشف المهاجم السنغالي ديمبا با، عن أن وست هام يونايتد قام بتهريبه في صندوق سيارة صديقه، إلى ملعب تدريب النادي في محاولة يائسة للحفاظ على سرية انتقاله عام 2011 من هوفنهايم، وقت كان الفريق يكافح الهبوط.

وانضم با، إلى وست هام من هوفنهايم في بداية عام 2011، وعلى الرغم أنه أثبت أنه كان يستحق القتال من أجله، بعدما سجل 7 أهداف في 12 مباراة، لكنه لم يتمكن من مساعدة وست هام خلال الأشهر الستة التي قضاها، في محاولاته اليائسة لتجنب الهبوط.

وتحدث با، إلى صحيفة «ذا اتلتيك»، قائلاً: «لأجل منع المراسلين المنتظرين أمام وست هام، من اكتشاف وصولي إلى النادي، اضطررت إلى الحصول على مساعدة صديق لتهريبي إلى ملعب التدريب، وعشت رحلة قاسية، ورأسي تصطدم بكل زاوية من صندوق السيارة».

وبعد هبوط وست هام، سرعان ما تم تحديد المهاجم من قبل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز على أنه هدف انتقال سهل مجاناً، لينضم إلى نيوكاسل يونايتد بعد ستة أشهر فقط من وصوله إلى أبتون بارك، وبعد 29 هدفاً في 54 مباراة بالدوري فقط، انتقل مرة أخرى بعد 18 شهراً، ولكن هذه المرة إلى تشيلسي.

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