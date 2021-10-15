ماكرون يخوض مباراة كرة قدم ويسجل ضربة جزاء.. فيديو

المصدر: البيان

خاض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباراة لكرة القدم لأجل الأعمال الخيرية امس الخميس، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس فريق مشاهير فاريتي كلوب دي فرانس ضد نادي مستشفى بواسي. وستخصص عائدات هذا الحدث لمؤسسة مستشفيات باريس- مستشفيات فرنسا، وفق "يورونيوز".

وحمل إيمانويل ماكرون القميص رقم 3 ولعب كخط وسط لنادي فاريتي كلوب دي فرانس. وتألف نادي فاريتي كلوب دي فرانس من كل من نيكولا دوتشيز وكريستيان كاريمبو وأرسين فينغر ومارسيل ديسايي ولور بوليو وآلان جيريس وجان ميشيل لاركيه وسوني أندرسونن، بالإضافة إلى مدرب ليون السابق رودي غارسيا وكارل أوليف، عمدة مدينة بويسي، اللاعب الوحيد الآخر من خارج التشكيلة الأساسية.

واختتمت هذه المباراة اليوم الذي كرسه رئيس الدولة للرياضة، حيث أعلن إيمانويل ماكرون في سين سان دوني، عن "دفعة كبيرة" لوضع "الرياضة في قلب اهتمام الأمة"، بحلول دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، كما أعلن عن إنشاء 5000 مركب رياضي محلي مقابل 200 مليون يورو.

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