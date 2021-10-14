إيفرا يكشف كواليس شجاره مع فيديتش

المصدر: البيان

كشف النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا في حديث مع صحيفة Maui Jim وقوع شجار مع نيمانيا فيديتش استمرت أثاره ثلاثة أشهر بالكاد تحدث فيها اللاعبان مع بعضهما البعض.

وتغلب النجمان الفرنسي والصربي على فترات محرجة في مسيرتهما في أولد ترافورد قبل إثبات قيمتهما الحقيقية واحراز لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2008، من بين العديد من الألقاب الكبرى الأخرى.

وقال إيفرا:" الوضع كان سيئًا للغاية بعد "شجار'' خلال عهد السير أليكس فيرجسون لدرجة أنه قام بتبديل مركز فرديناند إلى الجانب الأيسر بدلاً من فيديتش.

وأضاف:" لحسن الحظ، تصالحنا ولا زلنا أصدقاء حتى اليوم. بعد انضمامه إلى يونايتد في نفس الوقت تقريبًا".

وتابع إيفرا:"وصلنا في نفس الوقت وكافحنا معًا"، "كنا نقيم في نفس الفندق ، أتذكر، وكنا سيئين للغاية في البداية، أنا وهو، "أرسلنا المدير الفني للعب مع الفريق الاحتياط وكان المدرب هو رينيه بعد 45 دقيقة، قام بتبديلنا، في غرفة الملابس، كان فيدا يقول، "اتصل بي وكيل أعمالي، يجب أن أذهب العودة إلى موسكو". أيضًا، اتصل بي وكيلي وأخبرني أن روما مهتم بضمي. كان الأمر صعبًا هنا"، "لذلك ناضلنا معًا. ولهذا السبب لدي الكثير من الاحترام لفيدا".

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