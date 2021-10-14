البلغاري كارامارينوف رئيسا جديدا للاتحاد الأوروبي لألعاب القوى

المصدر: أ ف ب

انتخب البلغاري دوبرومير كارامارينوف الخميس رئيسا جديدا للاتحاد الأوروبي لألعاب القوى في المؤتمر الاستثنائي في لوزان.

وكان كارامارينوف (63 عاماً) استلم رئاسة الاتحاد الاوروبي موقتا في مارس عام 2020 اثر مشاكل صحية للرئيس السابق النروجي سفن ارنه هانسن الذي توفي في يونيو 2020.

وكان كارامارينوف المرشح الوحيد لمنصب رئيس الاتحاد وسيُنهي فترة ولاية عهد هانسن عام 2023.

يذكر أن كارامارينوف يرأس ايضا الاتحاد البلغاري لألعاب القوى، واتحاد دول البلقان ويتخذ من مقر الاتحاد الدولي لالعاب القوى في موناكو مقرا له.

وانتخب الفرنسي جان غراسيا نائيا للرئيس وهو المنصب الذي شغله أيضا من 2011 الى 2019.

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