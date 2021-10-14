كسر في قدم الإسباني توريس يبعده أسابيع عن الملاعب

المصدر: أ ف ب

سيغيب المهاجم الإسباني الدولي فيران توريس عن صفوف مانشستر سيتي الانجليزي لاسابيع عدة بعد تعرضه لكسر في ساقه خلال مشاركته مع "لا روخا" في دوري الامم الاوروبية الاسبوع الماضي.

وتعرض توريس للاصابة في نصف النهائي ضد ايطاليا منتصف الاسبوع الماضي وخرج اواخر المباراة بعد ان سجل هدفي فريقه لكنه شارك في النهائي ضد فرنسا ولم يكمل المباراة الاحد في ميلانو.

وقال بيان صادر عن النادي الانجليزي الخميس "يعاني فيران توريس من كسر بسيط في ساقه اليمنى تعرض له خلال مشاركته الدولية. لقد عاد الى مانشستر حيث سنتابع عن كثب تطور اصابته".

ومن المتوقع ان يغيب توريس عن مباريات هامة لفريقه ومنتخب بلاده في الفترة المقبلة، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع جاره مانشستر يونايتد في الدوري المحلي، وربما عن الجولتين الاخيرتين من التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر الشهر المقبل حيث تلتقي اسبانيا مع اليونان والسويد.

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