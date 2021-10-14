برشلونة يخسر جهود أراوخو بسبب الإصابة

المصدر: أ ف ب

أكّد نادي برشلونة الإسباني الخميس أن مدافعه الأوروغوياني الشاب رونالد أراوخو تعرّض لإصابة عضلية بفخذه، ما يهدّد مشاركته الهامة الأسبوع المقبل ضد دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا وغريمه ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم.

قال النادي الكاتالوني في بيان "أكدت الفحوص التي أجريت صباحاً أن لاعب الفريق الأول رونالد أراوخو تعرض لتمزق عضلي في فخذه الأيمن، ما يعني عدم قدرته المشاركة مع الفريق".

خاض أراوخو (22 عاماً و1.88 م) تسع مباريات هذا الموسم مع برشلونة، وأصبح أبرز أعمدته الدفاعية علماً انه يتمتع بمشاركة هجومية لافتة خلال الضربات الثابتة.

وسيغيب اللاعب الدولي الذي تعرض لاصابة عضلية خلال مواجهة الأرجنتين في تصفيات مونديال 2022، عن مباراة الأحد في الدوري ضد فالنسيا، قبل مباراتي الأسبوع المقبل الهامتين.

وكان برشلونة الذي خسر اسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي مطلع الموسم لباريس سان جرمان الفرنسي في صفقة انتقال حرة، قد حقق بداية مخيبة في المسابقة القارية الأولى مع خسارتين ضد بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي. كما يتخلّف بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد في الدوري الإسباني، علماً انه لعب مباراة أقل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز