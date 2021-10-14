محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

حصد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وفق ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدورى الإنجليزى على الصفحة الرسمية لها على موقع تويتر.

وتألق محمد صلاح مع ناديه ليفربول خلال المباريات التي خاضها خلال الشهر وساعد فريقه على احتلال وصافة الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى المنافسة على لقب هداف الدوري.

وترك محمد صلاح بصمته في المباريات التي خاضها ليفربول خلال شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي حيث سجل أمام كل من ليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرينتفورد.

ونال محمد صلاح الجائزة بعد منافسة مع ميكيل انطونيو مهاجم وست هام، وكريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد، وانطونيو روديجير مدافع تشيلسي، واسماعيلا سار نجم واتفورد، وايفان توني لاعب برينتفورد.

كما احتفل نادى ليفربول على الصفحة الرسمية بتتويج محمد صلاح قائلة: "بكل جدارة واستحقاق.. بعد تصويت الجماهير، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين تذهب إلى الملك محمد صلاح".

واكتسح الدولى المصرى محمد صلاح، نجم نادى ليفربول، نظيره كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد فى استفتاء أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز لشهر سبتمبر الماضى، والذى طرحته قناة "Football on BT Sport" البريطانية، بعد تألق الفرعون بشكل كبير خلال المباريات التى خاضها مع ناديه خلال تلك الفترة وتصدره مشهد هدافى الفريق فى البريميرليج.

ووفقاً لنتائج الاستفتاء حصل محمد صلاح على نسبة 62.4% من تصويت الجماهير عبر الحساب الرسمى للقناة على موقع "تويتر".

وأوضحت القناة البريطانية، أن نحو 8410 فردا صوتوا فى الاستفتاء وكانت الغلبة للدولى المصرى محمد صلاح.

بينما حصل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد على 27.1% من نسبة الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء فى المركز الثاني.

وثالثاً تواجد الان سانت ماكسمين لاعب نيوكاسل يونايتد بنسبة 5.4% من جملة ممن شاركوا فى الاستفتاء.

وجاء رابعا فى الترتيب نجم تشيلسى أنطونيو روديجر الذى حقق 5.2% من نسبة المصوتين فى الاستفتاء على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز لشهر سبتمبر.

فيما تصدر الدولى المصرى محمد صلاح استفتاء الموقع الرسمى للدورى الإنجليزى للأهداف الفردية التى تم تسجيلها عبر التاريخ بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث تم اختيار هدفه فى مرمى مانشستر سيتى بالجولة السابعة من بطولة "البريميرليج" ضمن قائمة مختصرة للاعبين أصحاب اللحظات الخاصة فى تاريخ أشهر دوريات العالم.

وحتى الآن حصل محمد صلاح على تصويت 47% من المشاركين بهدفه فى مرمى مانشستر سيتى فى الجولة الماضية من بطولة الدورى الإنجليزى والذى جاء فى الشوط الثانى من اللقاء بواسطة مجموعة مراوغات قام بها لدفاع المنافس انتهت بإحرازه واحد من أجمل الأهداف فى مسيرته الكروية.

وجاء فى المرتبة الثانية هدف الكورى الجنوبى هيونج مين سون لاعب توتنهام، بفضل الهدف الذى سجله فى مرمى بيرنلى بموسم 2019 / 2020 حيث حصل على ثقة 16% من الجماهير.

وثالثا تواجد ايدين هازارد لاعب تشيلسى سابقاً والذى سجل هدفاً رائعاً فى أرسنال موسم 2016 / 2017 حيث تلقى دعم من 14% من المصوتين فى الاستفتاء.

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