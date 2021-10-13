برشلونة يتوصل لاتفاق لتجديد عقد بيدري وبشرط جزائي خرافي

المصدر: وكالات

أكد الصحفي الرياضي الشهير الإيطالي، فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، أن برشلونة توصل لاتفاق مع نجمه الشاب بيدري، لتجديد عقده وبشرط جزائي هو الأغلى في تاريخه

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أن برشلونة أتم اتفاقه مع بيدري على تجديد عقده لمدة 5 مواسم، ليمتد حتى صيف 2026.

وأضاف رومانو، أن عقد بيدري سيحتوي على شرط جزائي قيمته مليار يورو، وهو الأكبر في تاريخ النادي الكتالوني.

وأشار رومانو، إلى أن العقود سيتم توقيعها هذا الأسبوع، ومن ثم سيقوم برشلونة بالإعلان الرسمي.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

ويعتبر بيدري (18 عاما) من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما من لاس بالماس، ونجح في أن يصبح أساسيا في صفوف "البلوغرانا" ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور".

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