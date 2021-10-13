جماهير ألبانية غاضبة تلقي بالزجاجات على لاعبي بولندا.. (فيديو)

المصدر: وكالات

توقفت مباراة ألبانيا ضد بولندا (0-1) أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، لبعض الوقت بسبب اعتداء الجماهير بالزجاجات على لاعبي الضيف.

واضطر حكم الساحة الدولي الفرنسي الحكم كليمان توربين لإيقاف المباراة عند الدقيقة 77 على ملعب "كمال ستافا"، بسبب إلقاء الجماهير الألبانية الغاضبة الزجاجات على لاعبي المنتخب الضيف، بعد أن سجل البولندي كارول شويدرسكي هدف التقدم لبلاده.

وطلب الحكم الفرنسي من الحكام المساعدين له واللاعبين مغادرة أرضية الميدان، خشية اقتحام بعض المتعصبين أرضية الملعب، في ظل الأجواء المشحونة التي شهدتها المدرجات من جهة، كذلك الغضب الذي انتاب المشجعين بعد تأخر ألبانيا في النتيجة.

وتوقفت المباراة لنحو 19 دقيقة، قبل أن يعود اللاعبون لأرضية الملعب، ولم تتوقف الجماهير الألبانية عند هذا الحد، فقد أطلقت عبارات مسيئة للاعبين البولنديين.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 17 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة التاسعة متجاوزا بفارق نقطتين ألبانيا.

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