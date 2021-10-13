السنغال أول المتأهلين إلى الدور النهائي في تصفيات المونديال 2022 والجزائر تستعيد الصدارة

المصدر: أ ف ب

بات المنتخب السنغالي أول المتأهلين إلى الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بفوزه على مضيفته ناميبيا 3-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة، ليحقق العلامة الكاملة من أربع مباريات.

ويُدين المنتخب السنغالي بهذا الفوز إلى لاعب ألانياسبور التركي فامارا ديديو الذي أحرز ثلاثية (ق22، 51، 84)، فيما سجل مهاجم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بيتر شالوليلي هدف ناميبيا اليتيم (ق27).

وبهذا الفوز، رفعت السنغال رصيدها إلى 12 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن ناميبيا صاحبة المركز الثاني، قبل جولتين من انتهاء المنافسات.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، حققت توغو فوزها الأول في التصفيات على حساب الكونغو 2-1.

وعلى ملعب أولاندو في جوهانسبرغ، افتتح ديديو التسجيل في الدقيقة 22، عندما تواجد من دون رقابة داخل منطقة الجزاء، ليسجل برأسية من عرضية مهاجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بتسديدة يسارية رائعة من شالوليلي من مشارف منطقة الجزاء.

ومع فشل ناميبيا في استغلال الفرص، كان منتخب السنغال في المرصاد بإضافة هدف ثانٍ، برأسية ثانية من ديديو بعد عرضية ساليو سيس من الجهة اليسرى (ق51).

ووسط تألق حارس تشلسي الإنجليزي إدوار ميندي، عزز "أسود التيرانغا" النتيجة قبل ست دقائق من نهاية المباراة، عندما اجتمع ماني وديديو مجدداً، إذ أرسل مهاجم ليفربول عرضية أرضية من الجهة اليمنى استقبلها زميله وأودعها الشباك، ليؤكد تأهل السنغال إلى الدور النهائي في مارس المقبل.

وفي المجموعة السابعة، استعادت جنوب إفريقيا الصدارة من غانا بعدما حققت فوزاً بشق النفس على مضيفتها إثيوبيا 1-صفر بفضل النيران الصديقة بعدما أودع غيتاني كيبيدي الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 11.

وعاد منتخب جنوب إفريقيا بفضل انتصاره الثالث إلى المركز الاول برصيد 10 نقاط متقدماً بفارق نقطة عن غانا الفائزة في وقت سابق على مضيفتها زيمبابوي بهدف نظيف أيضاً.

سجل قائد غانا ولاعب أرسنال الإنجليزي توماس بارتي الهدف الوحيد من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء (31)، ليهدي منتخب بلاده فوزاً غالياً في الصراع على البطاقة الوحيدة المؤهلة عن المجموعة.

وقبل جولتين من النهاية، باتت زيمبابوي خارج إطار المنافسة حيث تتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات.

وفي المجموعة الأولى، تابع المنتخب الجزائري، بطل القارة السمراء، عروضه القوية مكرراً فوزه على مضيفه النيجر برباعية نظيفة، وذلك بعد ثلاثة أيام من اكتساحه على أرضه بنتيجة 6-1.

واستعاد "محاربو الصحراء" صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو الثاني، بانتظار الحسم المرتقب خلال اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في 16 نوفمبر المقبل.

وافتتح رباعية الجزائر نجم مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز (20)، قبل أن يضيف عيسى مندي (ق33) الهدف الثاني، وأضاف اسماعيل بن ناصر الثالث (ق48)، فيما اختتم بغداد بونجاح الاستعراض التهديفي في الدقيقة 54.



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