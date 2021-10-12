"يويفا" يكشف عن خطوات الترشح لاستضافة يورو 2028

المصدر: د ب ا

وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خطته لاستضافة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2028) وهي البطولة التي قد تتعارض مع نسخة كأس العالم التي قد تقام في نفس العام، حال الاتفاق على إقامة المونديال كل عامين بدلا من أربعة.

وذكر يويفا اليوم الثلاثاء أن البطولة التي تقام بعد سبعة أعوام كان من المقرر أن تشهد مشاركة 24 منتخبا مثلما حدث في أخر نسختين ، لكن عدد المنتخبات المشاركة قد يرتفع إلى 32، حيث لم يتم الانتهاء حتى الآن من إصلاح لوائح البطولة.

ويرحب يويفا بملفات الاستضافة المنفردة أو المشتركة، لكن سيتم منح منتخبين كحد أقصى بطاقة التأهل التلقائية للمشاركة للبطولة.

وحال اختيار أكثر من دولتين لاستضافة البطولة لن يتم تأهل منتخبات هذه الدول تلقائيا للبطولة القارية، وسيكون الأمر خاضعا لقرار سيتم اتخاذه جنبا إلى جنب مع تصفيات البطولة.

وتنص شروط الاستضافة على ضرورة توافر عشرة ملاعب ، مع وجود ملعب واحد على الأقل يتسع لـ60 آلف مشجع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وهناك مهلة أمام الاتحادات الراغبة في الاستضافة حتى 23 مارس 2022 للتقدم بطلب الاستضافة على أن يعلن يويفا عن الدول المرشحة لتنظيم البطولة القارية بحلول الخامس من أبريل من العام المقبل.

ويعلن يويفا عن الملف الفائز بحق استضافة البطولة القارية في سبتمبر 2023.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ستستضيف النسخة المقبلة من كأس الأمم الأوروبية عام 2024.

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